Ersin Tatar: Hep sanat aşkıyla yaşadım

Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendi kültür ve sanatına sahip çıkmaya devam edeceğini; sanatçılara sahip çıkmanın ve destek olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Halk dansları gösterisiyle başlayan etkinlik, konuşmalar, müzik dinletisi, sergi açılışı ve Şair-Yazar Mehmet Kansu ile söyleşiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, sanata olan ilgisini anlatarak başladı. Fotoğraf çektiğini ve kitap yayımladığını dile getiren Tatar, İstanbul’da yaşadığı yıllarda dergi yayımlayarak Kıbrıslı Türk sanatçıların çalışmalarını tanıttığını, Kanal T’yi kurduğu yıllarda da sanata büyük önem verdiğini anlattı.

Hep sanat aşkıyla yaşadığını dile getiren Tatar, “siyasi düşüncesi kendisinden farklı olan Özker Yaşın gibi isimlerle de işler yaptığını” kaydetti.

Kıbrıs sorunu konusunda yaptığı temaslarda Kıbrıslı Türklerin ayrı bir halk olarak kendisine ait kültürü ve sanatı olduğunu her fırsatta vurguladığını dile getiren Tatar, bu kültür ve sanatı siyasi engellere rağmen dünyaya duyuran sanatçıları tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkının kendi kültür ve sanatına sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Tatar, sanatçılara sahip çıkmanın ve destek olmanın önemli olduğunu kaydetti.