Ertuğruloğlu'ndan önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türkü bir toplum değil, devlet sahibi bir halktır. Rumlarla bir ortaklık gerçekleşecekse, bunun egemen eşitlikten başka bir formülü yoktur" dedi.

Ertuğruloğlu, "5+1 yeni bir görüşme süreci olarak algılanmamalı. Bir görüşme ortamı olup olmadığının belirleneceği bir yerdir. Federasyon modelinin görüşülmesi söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, Maraş sürecinde de sadece Rumların değil, Osmanlı Vakıf mallarının hakkının da dikkate alınacağını kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Ertuğruloğlu ile görüşmede Kıbrıs meselesini enine boyuna ele aldıklarını söyledi ve "Önemli bir dönemeçteyiz. Türkiye ve KKTC'nin tutumu nettir. Artık egemen eşitliğin, yani iki devletliliğin müzakere edilmesi gerekir" dedi.

Çavuşoğlu, "İlgili taraflara, KKTC ile haklılığımızı ve iki devletliliğin neden olması gerektiğini anlatacağız. 5+1'de müzakere zemini var mı, ona bakılacak" şeklinde konuştu.