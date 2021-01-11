Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Ertuğruloğlu'ndan önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:26
736 Okunma
Ertuğruloğlu'ndan önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türkü bir toplum değil, devlet sahibi bir halktır. Rumlarla bir ortaklık gerçekleşecekse, bunun egemen eşitlikten başka bir formülü yoktur" dedi.

Ertuğruloğlu, "5+1 yeni bir görüşme süreci olarak algılanmamalı. Bir görüşme ortamı olup olmadığının belirleneceği bir yerdir. Federasyon modelinin görüşülmesi söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, Maraş sürecinde de sadece Rumların değil, Osmanlı Vakıf mallarının hakkının da dikkate alınacağını kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Ertuğruloğlu ile görüşmede Kıbrıs meselesini enine boyuna ele aldıklarını söyledi ve "Önemli bir dönemeçteyiz. Türkiye ve KKTC'nin tutumu nettir. Artık egemen eşitliğin, yani iki devletliliğin müzakere edilmesi gerekir" dedi.

Çavuşoğlu, "İlgili taraflara, KKTC ile haklılığımızı ve iki devletliliğin neden olması gerektiğini anlatacağız. 5+1'de müzakere zemini var mı, ona bakılacak" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da kadına şiddet!
Lefkoşa'da kadına şiddet!
Egemen eşitliğe dayalı iki devlet
Egemen eşitliğe dayalı iki devlet
DENKTAŞ VE DR. KÜÇÜK, ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILIYOR
DENKTAŞ VE DR. KÜÇÜK, ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim