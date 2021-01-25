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Esentepe'de 6 pozitif vaka daha

Esentepe Belediye Başkanı BRT'de bir programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:39
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Esentepe'de 6 pozitif vaka daha

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Esentepe Belediye Başkanı BRT'de bir programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Cemal Erdoğan bölgedeki durumu aktararak "Dün 1'di bugün 6" diyerek Esentepe'de bütün kahvehanelerin kapatıldığını aktardı"

Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilerek Covid testlerinin yoğunlaştırılacağını aktaran Erdoğan "artık restorantları da kapatmamız gerekecek" dedi.

Haberler ürkütücü, köy yeri olduğu için herkesin herkesle teması var diyen Erdoğan "zor bir süreç bekliyor ve belki de bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu ile Alsancak'ta uygulanan kurallar Esentepe için de uygulanır" dedi.

Son Güncelleme: 25.01.2021 11:46
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