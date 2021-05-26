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Eşini öldüresiye dövdü!

Eşiyle kendini aldattığı gerekçesi ile tartışan A.P sinirlerine hakim olamadı, eşini öldüresiye dövdü.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:12
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Eşini öldüresiye dövdü!

Mağusa’da kendisini aldattığı iddiasıyna eşiyle tartışan A.P, sinirlerine hakim olamayarak genç kadını ciddi şekilde darp etti.

Zanlının, 22 Mayıs 2021 tarihinde, aldatma iddiası ile başlayan tartışmada eşini ciddi şekilde darp ettiği ve olayın 25 Mayıs 2021 tarihinde polise bildirildiği açıklandı.

Teminat talebi ile mahkemeye çıkarılan zanlı, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlının, haftada bir gün polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunmasına da emir verildi.

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