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Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti

Eşini ve kızını darp etti

 Lefkoşa’da eşini ve kızını ciddi şekilde darp eden zanlı H.İ.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:54
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Eşini ve kızını darp etti

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da eşini ve kızını ciddi şekilde darp eden zanlı H.İ.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz huzurda bulunan zanlı H.İ.D’nin Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 25 Haziran 2021 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Gönyeli'de ikametgâhı içerisinde aynı yerde eşi Z.D ile kızı İ.D’yi arkadaşı olduğu ve bunların anne yüzünden olduğunu düşündüğü gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilenin her iki ayağına ayakları ile tekme atıp, elleriyle saçlarını çekmek sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis aynı gün Müşteki Acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve vücudunun muhtelif yerlerinde darp ve cebir izine rastlandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, iki haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması ve belirttiği adresten izinsiz ayrılmaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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