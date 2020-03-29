Eski çalışan işyerini kundakladı

Gazimağusa’da İnciraltı Restoran isimli işyeri, dün sabah saat 05.30’da, eski çalışanı tarafından kundaklandı.

Mağusa’da meydana gelen Kundaklama ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürcan Atik tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mahir Türe olayla ilgili bulguları aktardı. Türe huzurda bulunan zanlı Gürcan Atik’in 28 Mart 2020 tarihinde saat 05.35 raddelerinde Mağusa'da önceden çalıştığı iş yerini yakmaya çalıştığı ve içinden alkol ve bir miktar parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinde kundaklama suçunu kabul ettiğini ancak hırsızlık suçunu kabul etmediğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.