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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde Sahte Bilet Skandalı

Özersay ve ekibinin devreye girmesiyle yolsuzluklar bir bir ortaya çıkıyor. 

05 Kasım 2019 Salı 14:15
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde Sahte Bilet Skandalı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi. 

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ekibinin devreye girmesiyle yolsuzluklar bir bir ortaya çıkıyor. 

Daire Müdürü Fuat Azimli'nin görevden alınmasının ardından bu kez de sahte bilet satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Tarihi bir mekanın giriş biletlerini fotokopi ile kopyalayıp gelen turistlere satan ve bu yolla kazanç sağlayan bir memur bugün polis tarafından tutuklandı. 

Konuyla ilgili olarak tutuklanan memurun  ismi ve olayın ayrıntıları mahkeme sürecinde ortaya çıkacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Dokundukça çürümüşlüğün boyutu ortaya çıkıyor. Tarihi bir mekanın giriş biletlerini kopyalayıp gelen turistlere veren, topladığı parayı da cebine indiren bir şahıs bu sabah itibariyle polis tarafından tutuklandı, mahkemeye çıkarılacak.

Çok açık söylüyorum bu ve benzeri olayların üzerine gittiğimiz için bunlar ortaya çıkıyor. Bunların ve dahasının üzerine gideceğiz ve HİÇ TAVİZ VERMEYECEĞİZ. Polis tahkikatının hızlıca tamamlanması ve suç unsuru mahkeme tarafından tespit edildiği taktirde cezasını çekmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kamu kurumlarında yolsuzluk yaparak kişisel menfaate tenezzül edenler aslında bu ülkenin ve Halkın geleceğini çalmaktadırlar. Görevimizin gereği olarak bunların üzerine KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN kararlı şekilde gideceğiz.

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Son Güncelleme: 05.11.2019 14:32
Anahtar Kelimeler:
DairesiMüzelerEserlerEski
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girneliboy 2019-11-05 14:49:48

kudret özersay helal olsun başkan. hep bole mücadeleci olursan halkda seninle olur. yasadışı yapılan herseyle gerekli mücadeleyi devletten görelim.

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Vatandaş 2019-11-05 20:12:42

Kıbrıs yolsuzsuzluktan geçilmez bir hal almış tüm devlet daireleri rüşvet vermediğin hiç bir yerinde işin görülmez bir hal almış haramzadeler dört kolla sarmış bayan erkek fark kalmamış onun için durum çok vahim

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Turist 2019-11-05 17:39:12

Sayın bakan bakanlıklarda pul satış yerini biliyormusunuz kafetariyadan satılan pullar kaç para oldunu bir tahmin edin ve her işlem için gerekli haracı ödemek zorundasınız. Ya pul satın bakanlıklarda ya da işlem yapan memur satsın ve ya kaldırın şu pul işini

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Ertaç 2019-11-05 21:16:58

Yapılan bu hırsızlık yanlış .Giriş ücreti on tl falan.Esas yapılması gereken büyük vurguncuları cezalandırmak.Gazetede çıkan vergi listesine bir bakın iş çoluk çocuğa ceza vermekle kalmamalı.

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