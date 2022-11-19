Et zammı sektörü bitirecek

Et fiyatları aşırı derece zamlandı.. Vatandaşın sofrasına et alması artık lüks sayılıyor. Hal böyleyken restorancılar da isyan bayrağını çekti.

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaparak tepkisini dile getirdi.

Ülkenin tanınmış kardiyologlarından Dr. Gülgün Vaiz'in bir paylaşımını kendi sayfasından paylaşan Salih Kayım "Restaurant sektörünün geldiği nokta tam da bu" dedi.. Dr. Vaiz'in paylaşımı ise şu cümlelerden oluşuyordu:



KEBABI BİTİREN ZAMLAR

Yıllarca kalp doktoru olarak hastalarıma

"Kuzu eti yemeyin. Şiş ,şeftali kebaptan vazgeçin" diye telkinde bulundum."

Dev zamlardan sonra o meşhur kebap kokusunu artık alamıyorum....

"İşletmelerimizi kapatmak zorunda kalacağız"

Öte yandan Lefkoşa'nın tanınmış restoranlarından Akşamcı'nın sahibi Arif Bayraktar da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda et zammının sektörü bitireceğini kaydetti. Bayraktar'ın paylaşımı da şöyle:

"Bırakın et alıp alamamayı tartışmayı …kasap mı hayvancının ensesinden para gazanır hayvancımı kasabın ensesinden para gazanır ,arada ezilen halk ve evine ekmek götürmeye çalışan işletmeler ….Et fiyatları kontrol altına alınmazsa yakın zamanda işletmelerimiz kapatmak zorunda kalacağız …"

Kaynak: Ses Kıbrıs