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Eve girip ne var ne yok çalmış

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:24
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Eve girip ne var ne yok çalmış

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

30-31.08.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Ayşen HAMİTOĞLU’na ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; bir adet spiral makinesi, bir adet dağ bisikleti, iki adet duvar aynası, bir adet su sebili ve iki adet avize çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-31), tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada konu ikametgahta çalınan bir adet duvar aynasının 300 TL para karşılığında başka bir şahsa satmak suretiyle sahtakarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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