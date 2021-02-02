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EVREN: “DENETİMLER MASAYA YATIRILDI”

Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren başkanlığında bugün Dışişleri Bakanlığı Toplantı Salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen genişletilmiş toplantıda ülke genelinde yapılan denetimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. 

02 Şubat 2021 Salı 13:04
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EVREN: “DENETİMLER MASAYA YATIRILDI”

Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren başkanlığında bugün Dışişleri Bakanlığı Toplantı Salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen genişletilmiş toplantıda ülke genelinde yapılan denetimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. 

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, Sokağa Çıkma Yasağı uygulaması ve denetimler başlığı altında geniş katılımla gerçekleşen toplantıya; Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, ilçe Emniyet Müdürleri, Merkez ve İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve bakanlık müsteşarları katılarak, bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda istişarelerde bulunarak, Halk Sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirlerin uygulanması ve denetimler konusunda yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı. 

Başbakan Ersan Saner toplantı sonunda ilk sözü İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e verdi. Toplantı sonrası basına kısa bir açıklama yapan İçişleri Bakanı kutlu Evren, bugün geniş katılımlı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için alınan tedbir kararları çerçevesinde, Sokağa Çıkma Yasağı, denetimler  ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında çok verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum” dedi.  Bakan Evren, toplantıya kayılan Polis Teşkilatımıza, Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza, Sivil Teşkilat Başkanımıza ve müsteşarlara da teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 

Başbakan Ersan Saner toplantı sonunda bugün gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı ile Covid-19 Salgın ile mücadelemizde halkımızın alınan kararlara ve denetim yapan Polis Teşkilatımıza, Belediyelerimize ve Kaymakamlıklarımıza yardımcı olmalarınının önemine vurgu yaptı. 

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