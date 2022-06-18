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Eylem sona erdi…Gözler Çarşamba gününde!

Çiftçiler Birliği eylemi sona erdi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:59
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Eylem sona erdi…Gözler Çarşamba gününde!
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Sabah saatlerinde Tarım Bakanlığı önüne oradan da Başbakanlık önüne giden Çiftçiler’den bir heyet Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la görüştü.
Görüşme sonrası açıklama yapan Birlik yetkilisi, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a sorunlarını anlattıklarını ve sorunların çözümü yönünde taahhüt aldıklarını belirtti.
‘Bizi kaale aldılar’ diyen birlik yetkilisi, Çarşamba günü Tarım Bakanı ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.
Çarşamba günkü toplantıdan olumlu sonuçlar çıkmasını umut ettıklerini dile getiren birlik yetkilisi, ‘istediklerimiz olmadığı takdirde, bu kez daha kalabalık geleceğiz’ ifadelerini kullandı

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