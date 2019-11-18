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Eylem: “Toplumsal mücadeleyi artırmalıyız”

Eylem ırkçı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, kin ve nefret içeren tüm eylem ve söylemleri kınadıklarını vurguladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:51
Eylem: “Toplumsal mücadeleyi artırmalıyız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖEÖS) Başkanı Selma Eylem ırkçı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, kin ve nefret içeren tüm eylem ve söylemleri kınadıklarını vurguladı. 
Eylem, “Yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir ülke için, kalıcı barış ve barış kültürü için toplumsal mücadeleyi artırmalıyız” dedi.
Ne “güneydeki ne de kuzeydeki faşistlerin provokasyonlarla toplumları bölmesine, ayrıştırmasına izin verilmemesi gerektiğini” kaydeden Eylem, bu provokasyonların hedefinin algı operasyonlarını sürdürme, iki toplum arasındaki gerginliği tırmandırma, çözüm ve barış yerine bölünmüşlüğü kalıcılaştırma, mevcut statükonun devamını sağlama ve bundan nemalanma olduğunu söyledi.
KTÖEÖS Başkanı Eylem, şunları da kaydetti:
“Ülkemizde de faşist eylemler ya da söylemler müzakere sürecini provoke etmek için zaman zaman hortlamakta ya da hortlatılmaktadır. Düşünce ve ifadelerinden dolayı katledilenlerin faillerini, yayınladığı karikatür nedeniyle gazete taşlayanları, linç girişiminde bulunanları, çizdiği karikatür ya da yazdıkları nedeniyle sanatçı, yazar ve gazetecileri hedef gösterenleri kınadığımız gibi ELAM’ın bayrak yakmasını ve diğer ırkçı, ötekileştirici, ayrıştırıcı, kin ve nefret içeren tüm eylem ve söylemleri kınıyoruz.”

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Son Güncelleme: 18.11.2019 13:54
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTOPLUMSAL MÜCADELEEylem
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