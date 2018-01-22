Eylemciler, KKTC Meclisi'nin çatısına çıktı

Afrika gazetesi ve Milletvekili Doğuş Derya'yı protesto etmek için toplanan kalabalık grup Afrika gazetesi protestosu sonrası KKTC Meclisi önünde eylem yapıyor. İki eylemci Meclis'in çatısına çıktı.
Meclis Genel Kurulu'nda yemin töreni yapıldığı sırada kapının önünde protesto yapan eylemcilerden ikisi Meclis'in çatısına çıktı. Ellerinde bayraklar ile çatıya çıkan iki kişiye polis müdahale etmeye çalışıyor.
Meclisi voyvodalardan koruyamayan Devlete ve güvenlik güçlerine yazıklar olsun! Lanet olsun! Yapamayan istifa...
KKTC Devleti (!) tarihinin en rezil en aşağılık fotoğrafı bu! Çok rezil çok aşağılık bir durum. Şerefsizler. En başta göz yumanlar sonra da yapanlar. Görevliler istifa. Ve tamamı yapanlarla birlikte içeri! Hapse!
Türkiye de acaba Cumhurbaşkanın böyle protesto edebilirler mi bu Allahın hataylıları...