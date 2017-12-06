Faiq: "Çocuk haklarını savunmak için her şeyi yapacağım"

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçimler için bağımsız adaylar da yarışacak. Adaylar arasında yer alan 1969 Ürdün doğumlu Ashraf Faiq, adaylık sürecini ve siyasete girme nedenlerini Haberal Kıbrıslı Gazetesi'ndan Candan Mert ile paylaştı.

İtalya’nın Milano şehrinde Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul’da yaşadığını belirten Faiq, daha sonra KKTC’ye gelme kararı aldığını ve ülkemizin vatandaşı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Siyasete katılma nedenlerini aktaran Faiq, KKTC’de vatandaş olan 3800 civarı yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, Avrupa İngiltere, Almanya gibi ülkelerde olduğu gibi, yabancı uyruklu kişilerin mecliste temsiliyet istediğini, bu insanların sosyal yaşantıları, çalışma yaşamları gibi birçok faktörde beklentileri olduğunu, özellikle bu kesimden kendisine gelen talep üzerine aday olduğunu açıkladı.

"Çocuk hakları konusunda çalışmalar hedefliyorum"

Özellikle çocuk hakları konusunda çalışmalar hedeflediğini belirten Faiq, yurt dışından çalışmak için KKTC’de çalışma izni ile bulunan birçok ailenin çocuklarının ülkemiz kültürüne ve toplumuna adapte edilmesi, sosyal yaşantılarındaki ve okul hayatlarındaki gereksinimleri gibi önemli noktalarda projeleri olacağını söyledi.

Herhangi bir partinin mensubu olmanın kendisi için önem arz etmediğini vurgulayan Faiq, esas derdinin siyasetin içindeki hırs, ihtiras, rant kavgasının sona ererek çocuklarımız gibi geleceğimizi şekillendirecek projelere yön vermek olduğunu ifade etti.

“Toplumun aydınlık yarınları, çocuk yetiştirilme tarzına bağlıdır”

Ashraf Faiq, “Çocukluğunuza dair hatırladıklarınızı bir düşünün; neler geliyor aklınıza? Annenizden kaçarken koşuşturduğunuz sokak oyunları mı, yoksa ailenizle gezmeye çıktığında size aldıkları o büyük kırmızı elma şekerinin mutluluğu mu?” diye sorarken, herkesin mutlu bir çocukluk geçiremediğini ve çocuklukta sıkıntılar, problemler arasında büyümüş olan birçok insanın da olduğunu dile getirerek, şanslı veya şansız doğan dünyayı, geleceğin emanet edileceğiçocuklar için yola çıktığını kaydetti.

Bir toplumun aydınlık yarınlara ulaşması çocukların yetiştirme tarzına bağlı olduğunu belirten Faiq, zamanın çabuk geçtiğini ve bugünün minicik çocuklarının yarının büyük bireyleri olduğunu ve kendilerinin yaşlanıp köşeye çekildikleri zaman, yeni çocuklar yetiştirecek bireylerin de yarının yetişkinleri olacağını söyledi. Bunun bir döngü, bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Ashraf Faiq, “Bu zincir halkalarının kuvvetli olması, bizlerin çocuklarımızı sağlıklı şekilde yetiştirmemize bağladır.” dedi.

“Halkımızın haklarını savunmak için her şeyi yapacağım”

Güneşli günlerin yüzlerinde güneşler açan çocuklara bağlı olduğuna vurgu yapan Bağımsız Aday Faiq, kendine edindiğimisyonunun, ırkın devamını sağlayacak, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan çocuklara eğitim, sağlık, kültür ve bunun gibi birçok alanda eşitlik ilkesiyle hep birlikle hiç hayal olmayan, özgür, mutlu bir KKTC oluşturmak olduğunu belirtirken; “Benim hayalim herkes için aslında..” dedi.

Çocuklar için güzel bir yaşam düşleyen, eşitlikten, adaletten, özgürlükten yana olan büyük bir ailenin oluşturulabileceğine inandığını ifade eden Ashraf Faiq, çocukların suçlu doğmadığını ve onları suça toplumların ittiğini dile getirdi. Son 12 yılda sürekli artış gösteren çocuk suçlularının ülkemizin izlediği yanlış eğitim politikasının ürünü olduğunu kaydeden Faiq, konuşmasında “Bir anlığına düşünün; o yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu bilmeden hakiminkarşısına geçen çocuk, sizin üzerinde binlerce hayal kurduğunuz, özenerek büyüttüğümüz, canınızın parçası kızınız ya da oğlunuz. Yetişkinlerin rant , ihtiras ve hırslarına maruz kalmış, belki de hiç istemediği bir şeyi yaşayan çocuğunuz..” ifadelerine yer verdi.

Bu noktada suçlunun çocuk değil, çocuğu yetiştiren bireyler olduğunu aktaran Bağımsız Aday Faiq, asıl sorgulanması gerekenin çocuğun büyüme safhasında gerekli ve yeterli eğitimi alıp almadığı olduğunu belirtti. Kendisinin bunu sorgulamak ve var olan ihmalleri yok etmek için bu yola girdiğini dile getiren Ashraf Faiq, dünyayı çocukların kurtaracağını bildiğini ifade ederken, tam da bu noktada hedeflerinin en ön sırasında çocukların geleceği geldiğini söyledi.

Çıktığı yolda yaktığı meşalenin gelecek nesilleri aydınlatması hedefi ile “Ben varım” diyen Faiq, konuşmasında “7 Ocak 2018’de gerçekleşecek olan seçimlerde milletvekili olarak seçilirsem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ve bu onurlu vatanın kimliğini taşıyan yerli ve yabancı tüm halkımızın haklarını savunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerine yer verdi.

“Benim kazanmam, toplumun kazanması olacaktır”

Halktan gelen talep üzerine aday olmaya karar verdiğini belirten Ashraf Faiq, KKTC içerisinde eğitim, sağlık gibi alanlarda düzgün hizmet verilmediğini düşündüğünü ifade etti. Bu durumun en çok çocukları olumsuz yönde etkilemekteolduğunu kaydeden Bağımsız Aday Faiq, uyuşturucu sorununun da orta dereceli okullara kadar inmiş olduğu istatistikleri anımsattı.

Bu sorunları önleme konusunda ilgili bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinin yetersiz kaldığını aktaran Ashraf Faiq, inancının bu problemlerin köküne inilmediği veya göz ardı edildiği yönünde olduğunu dile getirdi. Kendisine şansın verilmesi durumunda bu sorunların çözümü için gerekli tüm çalışmaları yapacağını kaydeden Faiq, Yaptığı araştırmalar çerçevesinde öncelikle çocuklarınsorunları üzerinde duracağının altını çizerken, sonrasındaçevre ve sağlıklı yaşam konularında çalışmalarının olacağını belirtti. Siyasi partilerden destek almadan tabana inmek istediğini aktaran Ashraf Faiq, yaptığı araştırmalar çerçevesinde karma oyların çoğunlukta olduğunu belirterek, “Benim kazanmam toplumun kazanması olacaktır.” dedi.