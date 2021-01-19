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Faiz Sucuoğlu: Adayım

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP kurultayında yeniden aday olacağını açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı 11:57
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Faiz Sucuoğlu: Adayım

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) önde gelen isimlerinden Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu.

Erken seçim ve UBP’nin olağan kurultayı konularında konuşan Sucuoğlu, tüzük gereğince kurultayın şart olduğunu belirterek, hükümet protokolüne göre erken seçim tarihinin Ekim ayında olduğunu anımsattı.

“UBP'li vekiller, kurultayın Haziran'da olması yönünde görüş belirtti, son söz PM'de"

UBP’li 19 vekilin, kurultayın en geç Haziran sonuna kadar yapılması yönünde görüş belirttiğini ancak kararın Parti Meclisi’nde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Parti Meclisi önümüzdeki haftalarda yapacağı toplantılarda kendi kararını üretecek; Kurultay Haziran’da mı yoksa daha erken mi?” ifadelerini kullandı.

“Kurultay seçimden önce yapılmalı…”

Kurultayın haziran ayından sonra olmasının “çok zor” bir olasılık olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, seçimden önce yapılacak bir kurultayın, partiye artı değer kazandıracağına dikkat çekti, en geç Kasım ayında kurultayın yapılmaması halinde, “partiye kayyumun geleceğini ve partiye el koyabileceğini” ifade ede etti.

“Erken seçim Ekim'den önceye alınırsa, kurultay sıkıntıya girer"

Olağan Kurultay’da partinin yönetim kadrosunun da seçildiğini, eğer Haziran ayı içerisinde bir kurultay yapılacaksa, iki ay önceden örgüt seçimlerinin başlayacağını ifade eden Sucuoğlu, “Eğer kurultay için Haziran ayı konusunda mutabık kalınırsa, Nisan ortasında örgütsel seçimlere başlamamız gerek. Erken seçim tarihi Ekim ayından da önceye alınırsa, Olağan Kurultay tarihi sıkıntıya girer” dedi.

“Kurultayda yeniden adayım”

Erken seçime ilişkin henüz net bir tarihin olmadığını, bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından parti başkanlarının oturup karar üreteceğini belirten Sucuoğlu, Kurultay’da yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şöyle devam etti:

“Tarih belli olsun, çalışmalarımız aday olmam yönünde. Başka arkadaşlar da aday olmayı düşünüyor. Muhtemelen 3 ya da 4 adaylı bir seçim olacak diye düşünüyorum.”

Kaynak : Ses Kıbrıs

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