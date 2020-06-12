Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Falyalı : "Her Zaman Kıbrıs Türk Toplumunun Hizmetindeyiz"

Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği(Legend), İş İnsanı Halil Falyalı’yı ziyaret ederek pandemi sürecinde Kıbrıs Türk Toplumu’na yaptığı desteklerden dolayı teşekkürler plaketi sundu.

12 Haziran 2020 Cuma 16:29
2149 Okunma
Falyalı : "Her Zaman Kıbrıs Türk Toplumunun Hizmetindeyiz"

Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği(Legend), İş İnsanı Halil Falyalı’yı ziyaret ederek pandemi sürecinde Kıbrıs Türk Toplumu’na yaptığı desteklerden dolayı teşekkürler plaketi sundu.

Legend Başkanı Serdar İmamoğlu, “Bu süreçte birçok iş insanı sessizliğe bürünürken sizin hem sağlık sistemimize hem de toplumumuza yaptığınız katkıdan dolayı sizi tebrik ederim” diyerek önce teşekkürler paketi sundu ardından da üzerinde “Vatansever” yazan Legend formasını Halil Falyalı’ya takdim etti.

İş İnsanı Falyalı ise Legend ekibine anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, her zaman Kıbrıs Türk Toplumunun hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 12.06.2020 16:43
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk ToplumuLefkoşa Gençlik Ve Spor DerneğiHalil Falyalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
saiko.anarchist 2020-06-12 17:22:16

Aslan abim ülkeye böyle insanlar az gelir az bulunur saygılar sewgiler Hüsnü kardeşimde abisini örnek aldığı için onuda gönülden tebrik ederim... Saygılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2020-06-12 18:13:46

Bizi haksız yere tehdit ettigin gunleri unutmadık. Mafya bozuntusu senii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
No name 2020-06-12 19:13:16

önce casinon da calışanlara yardım etsin 12 saat çalışmaya 2700 maas vereceksin sonra hergun show yapacaksın nasıl bir zihniyet anlamadım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Rektörlük yarışına Hocanın ve Sözen devam edecek
Rektörlük yarışına Hocanın ve Sözen devam edecek
Pozitif vaka yok
Pozitif vaka yok
15 Haziran’da İstanbul’a, 16 Haziran’da Ankara’ya tahliye seferi
15 Haziran’da İstanbul’a, 16 Haziran’da Ankara’ya tahliye seferi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim