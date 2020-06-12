Falyalı : "Her Zaman Kıbrıs Türk Toplumunun Hizmetindeyiz"

Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği(Legend), İş İnsanı Halil Falyalı’yı ziyaret ederek pandemi sürecinde Kıbrıs Türk Toplumu’na yaptığı desteklerden dolayı teşekkürler plaketi sundu.

Legend Başkanı Serdar İmamoğlu, “Bu süreçte birçok iş insanı sessizliğe bürünürken sizin hem sağlık sistemimize hem de toplumumuza yaptığınız katkıdan dolayı sizi tebrik ederim” diyerek önce teşekkürler paketi sundu ardından da üzerinde “Vatansever” yazan Legend formasını Halil Falyalı’ya takdim etti.

İş İnsanı Falyalı ise Legend ekibine anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, her zaman Kıbrıs Türk Toplumunun hizmetinde olduğunu dile getirdi.