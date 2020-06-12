Falyalı : "Her Zaman Kıbrıs Türk Toplumunun Hizmetindeyiz"

Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği(Legend), İş İnsanı Halil Falyalı’yı ziyaret ederek pandemi sürecinde Kıbrıs Türk Toplumu’na yaptığı desteklerden dolayı teşekkürler plaketi sundu.
Legend Başkanı Serdar İmamoğlu, “Bu süreçte birçok iş insanı sessizliğe bürünürken sizin hem sağlık sistemimize hem de toplumumuza yaptığınız katkıdan dolayı sizi tebrik ederim” diyerek önce teşekkürler paketi sundu ardından da üzerinde “Vatansever” yazan Legend formasını Halil Falyalı’ya takdim etti.
İş İnsanı Falyalı ise Legend ekibine anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, her zaman Kıbrıs Türk Toplumunun hizmetinde olduğunu dile getirdi.
Aslan abim ülkeye böyle insanlar az gelir az bulunur saygılar sewgiler Hüsnü kardeşimde abisini örnek aldığı için onuda gönülden tebrik ederim... Saygılar
Bizi haksız yere tehdit ettigin gunleri unutmadık. Mafya bozuntusu senii
önce casinon da calışanlara yardım etsin 12 saat çalışmaya 2700 maas vereceksin sonra hergun show yapacaksın nasıl bir zihniyet anlamadım.