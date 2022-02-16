FALYALI SUİKASTI! Silahlar suikastta kullanıldı

SİLAHLAR SUİKASTTE KULLANILDI

Mahkemede Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in Alsancak bölgesindeki kaldıkları evde yapılan aramada 1 adet 9mm şarjör ve 13 canlı merminin bulunduğu aktarıldı. Evde bulunan silahın suiakastte kullanıldığı ve ayrıca Ankara’da Ali Maytalman’ın uğradığı silahlı saldırıda kullanıldığı açıklandı.

Suikastle ilgili olarak 300’den fazla soruşturma var ve 100 yazılı ifade alındı.

Bölgede 800’e yakın kamera kaydı tespit edilirken kamera kayıtları incelenmeye de başlandı.

SUİKASTLA İLGİLİ 4 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Suikastle ilgili 4 araç tespit edilirken , polisin araştırmaları sürüyor.

İKİ KİŞİ DAHA ARANIYOR

Mahkemede suikastle ilgili iki kişinin daha arandığı söylendi.

TÜRKİYE'DE 1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Veysel Sarı’nın verdiği gönüllü ifadesi sonucunda suikastle bağlantılı olarak Türkiye’de bir kişi daha tutuklandı….

Veysel Sarı ve Musa Çiçek’in kıyafetleriyle ilgili de yeni bulgular olurken, DNA, Swap ve barut izi incelemeleri için kıyafetler Türkiye’ye gönderilecek.

MUSTAFA SÖYLEMEZ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mahkemede yine olay sonrasında Mustafa Söylemez araçla kaçtıktan sonra Doğanköy’de bir yerde durarak üzerindeki mont ve ayakkabıyı bir yere attığı ve bulunan kıyafetlerin incelenmesi için Ankara’ya gideceği açıklandı.

Veysel Sarı ve Musa Çiçek 8 gün daha tutuklu kalacak.