Fikri Ataoğlu: “Önceliğimiz erken seçim değil, icraat hükümetidir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefonla bağlanarak gündemi değerlendirdi.

“ÖNCELİĞİMİZ ERKEN SEÇİM DEĞİL, İCRAAT HÜKÜMETİDİR”

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde gerçekleşen UBP-HP görüşmesinden de net bir sonuç çıkmamasının ardından ortaya çıkan ‘erken seçim’ tartışmalarıyla ilgili konuşan Fikri Ataoğlu, önceliklerinin erken seçim olmadığını, icraat hükümetinin kurulması gerektiğini söyledi.

Erken seçimin en son karar olması gerektiğine vurgu yapan Ataoğlu, her türlü seçenek gözden geçirildikten sonra böyle bir karar alınması gerektiğine işaret etti.

“HÜKÜMET KONUSUNDAKİ KARARI ANCAK MYK VE PM KARAR VEREBİLİR”

‘UBP-DP-YDP’ şeklindeki koalisyon ihtimalleriyle ilgili sorulan bir soru üzerine Ataoğlu, herhangi bir hükümet oluşumuna tek başına karar veremeyeceğini söyleyerek, MYK ve PM sonrası kararın verilebileceğini belirtti.

KIBRIS POSTASI