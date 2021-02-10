Firariyi arama çalışmaları sürüyor

Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat gecesi firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları sürüyor.

Firarinin Boğaz bölgesinde görülmesinin ardından iki gündür Ciklos’ta Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

Soygundan tutuklanmıştı

Rus uyruklu Alexander Satlaev, Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanırken, Rus medyası, Satlaev’in ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkum olduğunu iddia etmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kamera görüntüleri var…

Firarinin özellikle Boğaz’da birçok evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortay çıktı.

Evlerin arasında dolaşan firarinin görüntüsü bölgede huzursuzluk yarattı.

Cezaevinden kaçan firarinin en son boğaz bölgesinde görüldüğü ifade edilmiş, Polis ve asker, dün akşam bölgede yolları kapatarak geniş çaplı arama başlatmıştı.

Firarinin görülmesinin ardından polisle kovalamaca yaşandığı da öğrenilmişti.