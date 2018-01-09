First Lady, seçimi kazanan kadın vekilleri kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, milletvekili seçilen Resmiye Canaltay, İzlem Gürçağ Altuğra, Yasemin Öztürk, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’i telefonla arayarak kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erken Genel Seçimde Meclis’te bulunan kadın milletvekili sayısının 4’ten 9’a yükseldiğine işaret eden Meral Akıncı, bu sayının, bugüne kadar ulaşılan en yüksek kadın temsiliyetine tekabül ettiğini belirtti.

Meral Akıncı, seçilen kadın milletvekillerinin Meclis’te diğer konuların yanında cinsiyet eşitliği konularında da daha aktif rol oynayacaklarına inandığını kaydetti.