Flaş İddia: Babasına önce pozitif sonra negatif dendi

Bir vatandaşın babasına önce pozitifsin dendi, sonrasında ise negatif olduğu söylendi.

Gadara Medya'da yer alan açıklama şöyle:

Babam Tahsin Buldac 13 temmuz tarihinde Cengiz Topel hastanesinde annemle birlikte pcr test yaptirdi. Test yapma amaclari ise 14 temmuz da otele tatile gidecek olmalariydi. Cift sinovac asisi olmalarina ragmen, kapali alanlara test zorunlulugu olmamalarina ragmen insanlik yapip test yaptirdilar. 13 temmuz gece 20:10 yemek masasinda babamin telefonu calar ve arayan temasli ekibi.babamin test sonucunun pozitif geldigini ve tüm temaslilarin kimlik numaralarindan , dogum tarihlerine, telefon numaralarina kadar alindi. Diyaliz hastasi dedemin yanina annemin gidecegini, benim esim ve 4 yasindaki kizimla kalacagimi, babamin ise Sabah ambulansla hastaneye alinacagini soylediler. Babam kalp hastasi, kalbinde stent olan bir adam. Gece saat 2 gibi pandemi bilgi sisteminden babamin test sonucunu sorguladigim zaman ise testin negatif oldugunu goruyorum. Defalarca babamin kimlik nunarasi ve barkodu ile uyusup uyusmadigina baktim. Sonuc her sekilde negatif. Babamin telefonuna bakiyorum gelen mesaj yine negatif. 1102 numarali Ihbar hattini ariyorum kimse cevap vermiyor. Sabah 7 bucukta aramaya basliyorim ve cikan her telefonda size dönüs yaoacagiz evde kalma ya devam edin cevabini aliyorum. Saat bu arada 10 bucuk oluyir ve kimse bana geri dönmuyor. Saglik bakanligindan birini araya koyuyorum ve 15 dk sonra beni ariyorlar. Babanizin test sonucu negatif evde izole olmaniza gerek yok. Bu durumda size soruyorum emin olmadan niye insanlar araniyor? Niye insanlar huzursuz ediliyor? Ya kalp hastasi babam covidden degil de kalp krizinden bisey olsaydi bunun hesabini bize Kim verecekti?

Kaynak : Gadara Medya

http://www.gadaramedya.com/hastanede-pcr-testleri-karistirildi_1330.html