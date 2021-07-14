Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

Flaş İddia: Babasına önce pozitif sonra negatif dendi

banner102

Gadara Medya haber sitesinde yer alan habere göre, Hastanede PCR testleri karıştırıldı...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:17
978 Okunma
Flaş İddia: Babasına önce pozitif sonra negatif dendi

Bir vatandaşın babasına önce pozitifsin dendi, sonrasında ise negatif olduğu söylendi.

Gadara Medya'da yer alan açıklama şöyle:

Babam Tahsin Buldac 13 temmuz tarihinde Cengiz Topel hastanesinde annemle birlikte pcr test yaptirdi. Test yapma amaclari ise 14 temmuz da otele tatile gidecek olmalariydi. Cift sinovac asisi olmalarina ragmen, kapali alanlara test zorunlulugu olmamalarina ragmen insanlik yapip test yaptirdilar. 13 temmuz gece 20:10 yemek masasinda babamin telefonu calar ve arayan temasli ekibi.babamin test sonucunun pozitif geldigini ve tüm temaslilarin kimlik numaralarindan , dogum tarihlerine, telefon numaralarina kadar alindi. Diyaliz hastasi dedemin yanina annemin gidecegini, benim esim ve 4 yasindaki kizimla kalacagimi, babamin ise Sabah ambulansla hastaneye alinacagini soylediler. Babam kalp hastasi, kalbinde stent olan bir adam. Gece saat 2 gibi pandemi bilgi sisteminden babamin test sonucunu sorguladigim zaman ise testin negatif oldugunu goruyorum. Defalarca babamin kimlik nunarasi ve barkodu ile uyusup uyusmadigina baktim. Sonuc her sekilde negatif. Babamin telefonuna bakiyorum gelen mesaj yine negatif. 1102 numarali   Ihbar hattini ariyorum kimse cevap vermiyor. Sabah 7 bucukta aramaya basliyorim ve cikan her telefonda size dönüs yaoacagiz evde kalma ya devam edin cevabini aliyorum. Saat bu arada 10 bucuk oluyir ve kimse bana geri dönmuyor. Saglik bakanligindan birini araya koyuyorum ve 15 dk sonra beni ariyorlar. Babanizin test sonucu negatif evde izole olmaniza gerek yok. Bu durumda size soruyorum emin olmadan niye insanlar araniyor? Niye insanlar huzursuz ediliyor? Ya kalp hastasi babam covidden degil de kalp krizinden bisey olsaydi bunun hesabini bize Kim verecekti?

Kaynak : Gadara Medya

http://www.gadaramedya.com/hastanede-pcr-testleri-karistirildi_1330.html

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Konusunda Bilgilendirecek
Maraş Konusunda Bilgilendirecek
Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”
Erdoğan: “Bayram namazını KKTC’de eda edeceğiz”
Uçaner: PCR sonucum pozitif
Uçaner: PCR sonucum pozitif
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim