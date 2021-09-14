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Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı ve darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Eylül 2021 Salı 11:16
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Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı ve darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı.

Soykara 13 Eylül 2021 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Küçük Kaymaklı’da flört aşamasında olduğu arkadaşı ile konuşmak istediği gerekçesi ile mahalle yanına gittikten sonra aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edileni her iki eli ile bileklerinden tutup sallamak suretiyle darp etmesine müteakip adı edilenin dengesini kaybedip yere düşmesine vesile olduğunu söyledi.

Polis akabinde zanlının yere çömelerek cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurarak adı edilene sarılıp başından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını, müştekinin vücudunda darp izi olmadığı için doktor kontrolünden geçirilmek istemediğini beyan etmesi üzerine doktora götürülmediğini belirtti.

Polis memuru Ayça Soykara zanlının TC vatandaşı olduğunu ve ülkede çalışma izinli bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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