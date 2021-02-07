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Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunacak

Ziyaret kapsamında Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü görüşmesi gerçekleştirilecek

07 Şubat 2021 Pazar 13:39
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Fuat Oktay, çalışma ziyaretinde bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10-11 Şubat'ta KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

Oktay, ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.

İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

İlk gün gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Başbakanlığı Arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Ziyaretin ikinci gününde Oktay, Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.

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