Fuat Oktay Meclis Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberükken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekileri kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Harekatı’nın 45. Yıldönümünde Kıbrıs Türk halkının duygularını paylaşmak için ülkede bulunduklarını ifade etti…

Oktay, “Sözkonusu toprak olduğu zaman biz hiçbirşeyi düşünmeyiz. Canımızı veririz. Bunu tüm dünyaya hatırlatalım. Bulanık düşünceleri olan varsa bu mesajı onlara verelim. Kararlılığımızı ifade ettik oyalamalara gelmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ettik” dedi.

Fuat Oktay, yapısal reformlar noktasında meclisin önemine de işaret ederek

“Esas mesele kurumların gelişmesinde reformların hayata geçirilmesidir. Teknik açıdan ve yürütme anlamında top sizde. Tecrübelerimizi aktarmada her zaman sonuna kadar işbirliğine hazırız” dedi.

TBMM’deki 4 siyasi partinin ortak bildirisine de atıfta bulunan Oktay, “konu Kıbrıs olunca tek vücuduz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Kıbrıs Türk halkının refahı huzuru için bir devlet kurulduğuna ve bugünlere gelindiğine vurgu yaparak ülkenin geleceği açısından önemli olan yapısal dönüşümü sağlamak için meclisin üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Uluçay, “Yapılması gereken işler var. yasama ve yürütme kısmında yoğun bir çalışma temposunda çalışmalarımızı sürüdürüyoruz. Son 10 yıldan beridir belli bir standartta çalışmalar devam ediyor hükümet değişikliklerinde gecikme olsa da meclis olarak yasama olarak çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Ülkenin geleceği açısından yapısal dönüşümü sağlamak önemli. Meclisimiz yasama olarak üzerine düşeni yapacaktır.” dedi.

Uluçay, KKTC ve Türkiye’nin adada siyasi eşitlik temelinde bir çözüm olması için hep yapıcı olduğunu bundan sonra da olacağını belirtti.

Doğu Akdeniz’deki gerilime de işaret eden Teberrüken Uluçay, doğal gaz konusunun ekonomik değer olarak görülmesi ve çatışma noktasına çekilmemesi gerektiğini ifade etti. Ve bu konuda Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini aktardı.

Uluçay, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması bölge ülkelerini de daha huzurlu bir ortama kavuşturacaktır. Ülkemize bir füze düştü. Can kaybı olmadı. Bu olay gösterdi ki KKTC ve TC olarak yürüttüğümüz politikalar, bölgenin geleceğine dair çizdiğimiz yol haritasında ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bölge için de önemli bir oldudur. Doğal Gaz hem bizlere hem bölgeye ekonomik değer kazandırır.” dedi.

Meclis Başkanı Uluçay, TBMM ile iyi bir diyalogları olduğunu da belirterek sonbaharda ziyaret etmeyi düşündükelrini uluslararası toplantılarda da TBMM ile birlikte katıldıklarını ve görüşlerini uluslararası toplantılarda da herzaman dile getirdiklerini ifade etti.