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GAÜ Bahar Şenlikleri, pazartesi başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bahar Şenlikleri, Pazartesi başlıyor.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:41
GAÜ Bahar Şenlikleri, pazartesi başlıyor
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GAÜ’den yapılan açıklama şöyle:

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“2019 Bahar Şenliği’nin Telsim FreeZone ana sponsorluğunda bu yılda karnaval havasında gerçekleşeceği ifade edildi. Etkinlikler, söyleşiler, konserler, yarışmalar, dj performansları, üniversite gruplarının konserleri, geleneksel GAÜ Star ses ve güzellik yarışması ile heyecan doruğa tırmanacak.

GAÜ 2019 Bahar Şenlikleri bu yıl Merve Özbey&Erdem Kınay, Mor ve Ötesi, DJ Burak Yeter ve Ahmet Evan konserleri ile doyasıya eğlenceye ev sahipliği yapacak. GAÜ 2019 Bahar Şenliklerinin İlk günü olan 13 Mayıs Pazartesi, pop müziğin güçlü isimlerinden Merve Özbey&Burak Kınay ikilisinin açılış konseri ile başlayacak. 14 Mayıs Salı günü Kıbrıslı Türk Sanatçı Ahmet Evan, 15 Mayıs Çarşamba günü, yılların eskitemediği ünlü Alternatif Rock Grubu Mor ve Ötesi, 17 Mayıs Cuma günü ise, ünü tüm dünyaya yayılmış, Dj Burak Yerter ile öğrenciler eğlencenin doruklarını yaşayacak.
Konserlerin yanı sıra, ünlü söyleşilerinin de gerçekleşeceği GAÜ 2019 Bahar Şenlikleri bünyesinde, Türkiye’nin ünlü sinema oyuncularından Neslihan Atagül Doğulu, 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:30’da gerçekleşecek olan söyleşi ile GAÜ Öğrencileri ile biraraya gelecek.”

(BRT/TAK)

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Girne Amerikan Üniversitesi
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