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GAÜ’nün burs sıralama sınavı 12 Eylül’de...

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) lise mezunlarına yönelik, kesintisiz 7 yıllık burs sınavı 12 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

28 Ağustos 2018 Salı 16:40
GAÜ’nün burs sıralama sınavı 12 Eylül’de...

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylül’de GAÜ yerleşkesinde yapılacak sınav için, 11 Eylül Salı gününe kadar başvuru kabul edileceği kaydedildi.

Sınavın lise eğitimini ülkede tamamlayan TC uyruklu öğrencilere de açık olduğu ifade edilen açıklamada, bursların; GAÜ’nün ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olacağı belirtildi.

Başvuru; www.kibrisaday.gau.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

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GAÜBurs Sıralama SınavıBursHaber
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