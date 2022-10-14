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Gazeteci Çağlar Yüksel'i ağır yaralayan zanlılar mahkemeye çıktı!

Gazeteci Çağlar Yüksel’i ağır yaralayanlar tekrar Mahkeme’ye çıkarıldı.

14 Ekim 2022 Cuma 21:39
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Gazeteci Çağlar Yüksel'i ağır yaralayan zanlılar mahkemeye çıktı!



Sanık 1 Okan Bolatçıoğlu, sanık 2 Tarkan Kazım Ozansoy, sanık 3 Ahmet Ateş ve sanık 4 Mehmet Tunç Altınoluk‘un evrak üzerinde Ağır Ceza’ya gönderilmesinin beklendiği duruşmasına bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde devam edildi.
Gazeteci Çağlar Yüksel’in 2 Ağustos 2021’de gece yarısı evinin önünde ağır yaralanmasına ve başına 11 dikiş atılması sonrasında geçici hafıza kaybına uğradığı saldırıya yönelik ilk tahkikat duruşmasına devam ediliyor.
Sanık 4 Mehmet Tunç Altınoluk hakkında sosyal tahkikat raporu hazırlanacak.
Savcılık, sanık 4 Mehmet Tunç Altınoluk 19 yaşın altında olduğunu Mahkeme’nin bilgisine getirdi ve sanık hakkında sosyal tahkikat raporunun hazırlanması için Mahkeme’den tehir talep etti.
Mahkeme, sanıkların aynı teminat şartlarının devamı kaydıyla, bir sonraki ilk sorgu duruşmasını 9 Kasım Çarşamba gününe erteledi.

Ne olmuştu?

Çağlar Yüksel’in darp edilerek ağır yaralanması öncesinde sanık 1 Okan Bolatçıoğlu’nun Çağlar Yüksel’i, sanık 3 Ahmet Ateş adına kayıtlı olan SD 762 plakalı, BMW marka araç ile takip ettiği MOBESE kameralarından tespit edilmişti.
Sanık 2 Tarkan Kazım Ozansoy, beraberindeki sanık 3 Ahmet Ateş ve sanık 4 Mehmet Tunç Altınoluk ile birlikte Çağlar Yüksel’in evinin yakınına gitmiş, Ozansoy’un arabadan aldığı bir beyzbol sopası ile sanık 4 Altınoluk ile birlikte Çağlar Yüksel’i ağır şekilde yaraladıkları belirlenmişti.
Okan Bolatçıoğlu’nun kullanımındaki araçta markası meçhul, 9 mm çapında tabanca, şarjöre takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop bulunmuştu!
Ayrıca daha sonra, sanık 1 Okan Bolatçıoğlu’nun kullanımındaki Range Rover marka araçta, Girne’de Polis tarafından arama yapılmış ve araçta markası meçhul, 9 mm çapında tabanca, şarjöre takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop bulunmuştu.
Okan Bolatçıoğlu’nun kullandığı aracın Özmerhan Automotive Ltd’ye kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı!
Mikro-Makro, 16 Ağustos 2021 tarihli yayınında Okan Bolatçıoğlu’nun kullandığı kırmızı renkli Range Rover marka, KS 400 plakalı aracın Özmerhan Automotive Ltd’den alındığını tespit etmişti.

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