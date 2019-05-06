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Gaziköy kırsal kesim arsalarının elektrik sorunu çözüldü

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:59
Gaziköy kırsal kesim arsalarının elektrik sorunu çözüldü
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Gaziköy’de 2014 yılında dağıtılan kırsal kesim arsalarının elektrik sorunu, İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu çözüldü.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıl önce dağıtılan kırsal kesim arsalarındaki mağduriyetlerden biri olan elektrik sorunun giderilmesi için, Sosyal Konut Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay önce sorun yerinde incelenerek,  Gaziköy’de altyapısı eksik olarak 2014 yılında kırsal kesim arsası verilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik proje çalışmaları başlatılmıştı.

İki aylık çalışmalar sonucunda gerekli girişimler yapılarak, 360 bin Türk Lirası bir maliyetle hazırlanan proje ile bugün itibarıyla elektrik akımı kırsal kesim arsalarına ulaştırıldı.

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Elektrik akımı altyapısı için işlemlerin tamamlanmasıyla bölgede inşaatı tamamlanmış konutlara elektrik akımı gitmiş olacak.

İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim arsalarının altyapı sorunlarına giderilmesine yönelik çalışmalara devam edecek.

(TAK)

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GaziköyArsaSorunGündemKıbrıs
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