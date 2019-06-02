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Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza: 1 ağır yaralı var

02 Haziran 2019 Pazar 09:08
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza: 1 ağır yaralı var
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 23:40 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda; Haspolat’ta sakin Anas USMAN (E-25) yönetimindeki ZND 109 plakalı, salon araçla, Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan dışarı çıkarak, toprak olan kısma indikten sonra önce ağaçlara çarpıp dört takla atıp ön kısmı kuzeye bakar şekilde sağ yan kısmına yatır vaziyette durmuştur.

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Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Anas USMAN, vücudunda bulunan çoklu kırık, beyin kanaması ve iç kanama teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde Yoğun Bakım Servisi’nde müşahade altına alınmış olup, ayni araçta yolcu olarak bulunan Muhammad Mubarak MUNIR(E-23), Ahmad Adamu MUHAMMAD(E-22), Nurudden Abdullahi MUKTAR(E-26) hafif bir şekilde yaralanıp kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastahanesi Acil Servisi’ndeki muayenelerine müteakip taburcu edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK

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Gazimağusa-Lefkoşa AnayoluTrafik KazasıKazaPolisHaberGündemKıbrıs
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