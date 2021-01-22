Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne ve Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 15:29
1171 Okunma
Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

201.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Tarla Başı Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.A.(E-36)’nın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.01.2021 tarihinde, 14:30 - 15:00 saatleri arasında, Girne’de Z.T.K. (E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.A.F.M.(E-23)’nin üzerinde kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 210 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve arama yapıldığı sırada, zanlının yanına gelen B.P.(E-37)’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”
“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim