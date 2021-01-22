Gazimağusa ve Girne'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

201.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Tarla Başı Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.A.(E-36)’nın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.01.2021 tarihinde, 14:30 - 15:00 saatleri arasında, Girne’de Z.T.K. (E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.A.F.M.(E-23)’nin üzerinde kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 210 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve arama yapıldığı sırada, zanlının yanına gelen B.P.(E-37)’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.