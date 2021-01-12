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GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa ve İskele’de, uyuşturucu tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

12 Ocak 2021 Salı 15:06
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GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa ve İskele’de, uyuşturucu tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Dün saat 14:00 sıralarında,  Gazimağusa’da A.M.E.M.’nin (E-26) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri  tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aynı gün saat 19:30’da ise, İskele’de T.K. (E-42) ve E.K.’nin (E-40) birlikte kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 310 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan verilen bilgiye göre, zanlılar tutuklanırken, soruşturmalar da devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da bir şahsa ait ikametgâhta temizlikçi olarak çalışan M.M.’nin (K-38),  ikametgâh içerisinden muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi. Polis, M.M.’yi tutukladı.

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