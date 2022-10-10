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Geçmiş olsun Hasan Yağız!

UBP İdare Amiri Hasan Yağız, By-Pass ameliyatı olacağını duyurdu.

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:24
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Geçmiş olsun Hasan Yağız!



Uzun yıllar basın-yayın sektöründe hizmet veren, UBP İdare Amiri Hasan Yağız, sosyal medya hesabından By-Pass ameliyatı olacağını duyurdu.

Yağız paylaşımında, “Erken teşhis hayat kurtarır. Çok değerli abim Dr. Erkut Asıcıoglu’nun ısrarıyla kontrol amaçlı kliniğine gittim. Efor testinde ve kan tahlilimde bazı sıkıntılar görmesi sebebiyle anjiyo yapmam için Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine yönlendirdi. Burada Dr. Cenk Conkbayır 5 Ekim günü yaptığı anjiyo sonucu ana kalp damarlarımdan biri tamamıyla tıkalı olduğu bazı damarların %60-70 tıkalı olduğu tespit edildi. Tüm doktorların kararı by-pass ameliyatı olmam gerektiğini söylediler. Bu nedenle 17 Ekim Pazartesi günü Ydü hastanesinde by-pass ameliyatı olacağım. Arayan soran merak eden tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Tek isteğim dualarınız” dedi. 

Gündem Kıbrıs ailesi olarak bizler de Hasan Yağız’a acil şifalar diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Yağız
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