Geçtiğimiz hafta kapalı turizm kapsamında 739 kişi ülkemizde konakladı

Ülkemize charter seferler ile 18 Mayıs tarihinde 4 kişi, 20 Mayıs tarihinde 392 kişi, 21 Mayıs tarihinde ise 343 kişi gelerek toplam 739 kişi giriş yapmıştır.

Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takılmış olup, yapılan PCR test sonuçlarına göre negatif sonucunu alan yolcuların otellerde konaklamalarına izin verilmiştir.

Ülkemize 18, 20, 21 Mayıs tarihinde yapılan charter uçuşlar ile toplam 739 kişi giriş yapmış, gelen yolcuların tümü seyahatlerini tamamladıktan sonra 21, 23 ve 24 Mayıs tarihinde charter uçuşlar ile ülkeden ayrılmışlardır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, kapalı turizm çerçevesinde her hafta olduğu gibi gelen bilgileri halkımızla paylaşmaya devam edecektir.



