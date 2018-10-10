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Genç Kuzey Kıbrıs Kızılay Gönüllüleri Projesi yarın başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı desteğiyle geliştirilen “Genç Kuzey Kıbrıs Gönüllüleri Projesi” başlıyor. 

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:58
Genç Kuzey Kıbrıs Kızılay Gönüllüleri Projesi yarın başlıyor

KKTC’de öğrenim gören ilkokul öğrencilerine Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ını tanıtmak, Kızılay’ın temel değerleri olan insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrenselliği çocuklara anlatmak amacıyla hazırlanan proje yarın başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden verilen bilgiye göre, KKTC’deki devlet ilkokullarında, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik projeden dört binden fazla çocuğun faydalanması hedefleniyor.

BU SENENİN KONUSU “GÖÇ”

Her sene farklı tema doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan projenin, bu seneki konusu insan göçü. 

ÇOCUKLAR NELER YAPACAK ?

Kızılay gönüllülerinin ziyaret ettiği devlet okullarındaki 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ilk önce Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kızılay’ın temel ilkeleri anlatılacak. 

Ardından bu değerlerin anlatıldığı kısa bir animasyon video izletilecek. Gruplara ayrılacak öğrenciler, bu senenin teması olan insan göçüne yardımda bulunabilecekleri projelerini, kendilerine dağıtılan robotiks kodlama amaçlı tasarlanmış özel LEGO setleri ile tasarlayacak, motorlu sistemleri tabletlerle kodlayıp, harekete geçirecek. 

Projeye katılacak çocuklar daha sonra hazırladıkları bu projelerini önce okuldaki arkadaşlarıyla, daha sonra da farklı sosyal medya araçlarıyla tüm toplumla paylaşacak.

28 hafta boyunca haftada 2 okul ziyaret edilerek tamamlanması planan projede, her okulda 3 şubede etkinlik yapılarak toplamda 4 binin üzerinde çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

“AMACIMIZ İYİLİĞİN DÜNYAYA YAYILMASI”

Dernek basın ve halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada; projenin amacının çocuklara Kızılay temel ilkelerinin anlatılması, iyilik yapmanın güzelliğine değinmek olduğu ve ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde Kızılaycılık alanında sağlanan başarılı ilerlemenin Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu ile paylaşılarak dünyaya duyurulması olduğu vurgulandı.

Bu amaç için çalışırken üreterek ve eğlenerek ilerleneceğini ve ileriki dönemlerde de toplumun yararı için farklı projeler geliştirilmeye devam edileceği belirtildi. 

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