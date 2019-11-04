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'Genco Erkal ile Nazım Hikmet Şiirleri' etkinliğini Dome Otel'de

 ‘Genco Erkal ile Nazım Hikmet Şiirleri’ etkinliği Girne Dome Otel’de gerçekleştirildi. 

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:50
'Genco Erkal ile Nazım Hikmet Şiirleri' etkinliğini Dome Otel'de

Etkinlikte ünlü sanatçı Genco Erkal, piyano eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerini seslendirdi. 
Dome Otel’den yapılan açıklamaya göre, çalışanların hem üretip hem yönettiği Dome Otel’e dayanışma amacıyla gerçekleştirilen gecede sahne alan Genco Erkal ayakta alkışlandı. Erkal performansın ardından verilen kokteylde de hayranları ile sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.
Etkinliğin açılışında sanatçı Yaşar Ersoy, Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman kısa birer konuşma yaptı. 
Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman konuşmasında, 2007’de başlayan süreçten bugüne Dome Otel’in emekçiler eliyle yönetilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Otelin hikayesini öğrenen Genco Erkal’ın, Dome emekçileriyle dayanışma amacıyla ve hiçbir karşılık almadan böyle bir etkinlik önerisinde bulunduğunu anlatan Karaman, usta sanatçıya teşekkür etti.
Kısa konuşmaların ardından sahneye Genco Erkal çıktı.
Piyanist Yiğit Özatalay eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerini seslendiren Genco Erkal bir kez daha izleyicilerin takdirini topladı. 
Performans tamamlanınca Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman sahneye çıkarak Genco Erkal’a teşekkür etti ve otel emekçileri adına bir plaket takdim etti.
Ardından havuz başında bir resepsiyon düzenlendi. 

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Son Güncelleme: 04.11.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
Genco Erkal
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