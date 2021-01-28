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Girne Akçiçek Hastanesi’nde 4 pozitif

Girne Akçicek Hastanesi’nde biri doktor ve üçü personel olmak üzere 4 kişi koronavirüse yakalandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:40
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Girne Akçiçek Hastanesi’nde 4 pozitif

Girne Akçicek Hastanesi’nde biri doktor ve üçü personel olmak üzere 4 kişi koronavirüse yakalandı.

Personelin temaslı olarak evlerinde izole bir şekilde beklerken testlerinin pozitif olduğunu bu nedenle hastanenin işleyiş ve sağlık yapısını tehdit edecek bir durum olmadığını belirten Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci soruları yanıtladı.

Birinci, “Bir doktor, bir eczacı ve çalışma izinlerini veren iki personelimiz koronavirüse yakalandı.  Personellerimiz temaslı durumu sürerken testleri pozitif oldu o nedenle ortada tehdit unsuru olacak bir durum yok. Personelimiz testlerini düzenli yaptırıyor, gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz” dedi.

Kaynak : Gıynık Gazetesi

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