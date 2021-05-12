Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

Girne Belediyesi Bayramda Hizmet Verebilmek İçin Tedbirlerini Aldı

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:53
21 Okunma
Girne Belediyesi Bayramda Hizmet Verebilmek İçin Tedbirlerini Aldı

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramın birinci günü dahil, çarşı merkez, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

İçerisinde bulunulan normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.

Açıklama vatandaşın bayram tatili boyunca Girne Belediyesine şu numaralardan ulaşabileceği kaydedildi:

“Bayındırlık, imar: 0542 852 21 18- 0548 881 21 14; Temizlik işleri: 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04; Su İşleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10; Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17; Cenaze ve Defin İşleri: 0533 840 52 20; Zabıta Hizmetleri: 0533 826 25 47 - 0533 868 28 57; Sağlık İşleri: 0533 870 20 14”

Ayrıca bayram boyunca bilgi almak ve şikayette bulunmak için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

Son Güncelleme: 12.05.2021 09:55
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kendilerinin Gerçek Yaşama Ne Kadar Yabancı Olduklarını Gösterdiler”
“Kendilerinin Gerçek Yaşama Ne Kadar Yabancı Olduklarını Gösterdiler”
Sera Fırtına ve Dolu Zararları Ödenmiştir
Sera Fırtına ve Dolu Zararları Ödenmiştir
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim