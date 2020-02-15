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'GİRNE BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ ORMANI'' YARATMAK İÇİN FİDAN DİKTİ

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:30
'GİRNE BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ ORMANI'' YARATMAK İÇİN FİDAN DİKTİ
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 Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, "Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Ormanı” yaratmak için, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Park Bahçe Şubesi personeli ile birlikte fidan dikti. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram, fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yaparak, bugün diktikleri fidanların yarın ağaç olacağını, çocukların altında oynayacağını, kuşların yuva bulacağını söyledi. 
Çocuk Meclis toplantısında aldıkları kararın bu kadar erken zamanda hayata geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Bayram, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye "Desteğinizi arkamızda hissetmek bize güç veriyor" dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, "Burası şehrin en güzel yeri, siz de bu şehrin güzel çocuklarısınız" diyerek konuşmasına başladı. 
Ağaç dikmek için güzel bir mevsimde olunduğunu belirten Güngördü, ağaçların ülkeye tutunabilmek için önemli olduğuna işaret etti. 
Güngördü, kendi döneminde bina yüksekliklerinin on kattan beş kata düşürüldüğünü de hatırlatarak, "Sizler özverili çalışmalarınızla Girne kentini daha iyi duruma getireceksiniz. Biz başaramadık, bizden daha öncekiler de başaramadı. En azından biz kentimizi korumaya çalışıyoruz" dedi. 
Güngördü, Çocuk Meclisi Ormanı’nın oluşmasına katkı koyan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:39
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesiçoçuk Ormanı
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