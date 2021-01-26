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Girne Belediyesi’nde 3 pozitif vaka

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, 3 belediye çalışanının Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 09:24
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Girne Belediyesi’nde 3 pozitif vaka

ÖZEL HABER / BAHAR SANCAR 


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, 3 belediye çalışanının Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Bir kişinin yaklaşık 7-8 gün öncesinde pozitif çıktığını açıklayan Güngördü, Cuma günü belediyede 150 personele Covid-19 testi yapıldığını ve 2 personelin daha pozitif çıktığını söyledi.

Bu kişilerin 20 temaslısı olduğunu aktaran Güngördü, temaslı kişilerin karantinada olduğunu ve gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin de yapıldığını kaydetti.

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