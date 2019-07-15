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Girne'de iğrenç olay!

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerine faaliyet gösteren bir otelin tuvaletinde bir kadını taciz ettikleri öne sürülen İhsan Çalışkantürk’ün ve Mehmet Sayar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:29
Girne'de iğrenç olay!

Polis, 14 Temmuz saat 20.30 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu üzerine faaliyet gösteren bir otelin araç park yerinin yanında bulunan bayan, erkek ve lavabo kısımlarını kapsayan oda içerisinde zanlı İhsan Çalışkantürk’ün ve zanlı Mehmet Sayar’ın kadınlar tuvaletinde bulunan kadına temizlik yapacaklarını söyleyip,  çıkmasını sağlayıp, taciz ettiklerini söyledi.

Polis, İhsan Çalışkantürk’ün söz konusu kadını belinden tutup kendisine doğru çektikten sonra boynundan öptüğünü söyledi.

Kadının zanlıyı itip kurtulduktan sonra polise şikayette bulunduğunu kaydeden polis, şikayetçi kadının ifadesinde zanlı Çalışkantürk’ün kendisini taciz ederken, Mehmet Sayar’ın da gözcülük yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, olay yerinde yapılan soruşturmada kadının tuvaletten koşarak çıktığına, iki erkek şahsın peşinden gittiklerine dair tanık ifadeler olduğunu kaydetti.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Doğru Söz 2019-07-15 23:31:04

Allah belânızı versin. Ey devlet. Büyük devasa bir kıyma makinası siparişi verin. Hem toplumda temizlik olur hem de sokak köpekleri aç kalmaz.

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