Girne'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

17.02.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında J.O.C.(E-22) polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalanarak tutuklanmıştır.

Akabinde, bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.S.(E-33) ve M.K.(E-31), Girne’de tespit edilerek bulundukları araç içersinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup bahse konu şahıslar tutuklanmıştır.

Akabinde M.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

M.O.S.(E-33)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.