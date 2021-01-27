Girne giriş-çıkış bölgelerine çadırlar kuruldu

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekipleri, alınan son kararlar sonrası pandemi dolayısı ile Girne ilçesine giriş ve çıkış yapmak isteyen vatandaşların kontrolünü sağlamak amaçlı, Girne doğu tarafı Acapulco kavşağı üzeri, batı tarafı Kayalar kavşağı, Girne merkezi girişi ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı çemberine (iki katlı) üç kontrol noktasına çadır kuruldu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Girne Polis Müdürlüğü'nden gelen talep sonrası AFAD'dan teşkilatın envanterine katılan çadırlardan toplamda üç adet kuruldu.