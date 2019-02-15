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Girne-Lefkoşa ana yolunda yaşan sel felaketi komitede görüşüldü

15 Şubat 2019 Cuma 17:19
Girne-Lefkoşa ana yolunda yaşan sel felaketi komitede görüşüldü

“Cumhuriyet Meclisi, Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında, bugün saat 12.00’de toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkanı Fikri Toros, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Armağan Candan ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yer aldı.

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Komite gündeminde bulunan, davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak, Polis Genel Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini bildirdiler.

(TAK)

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