GİRNE VE LEFKOŞA’DA BUGÜN SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Yerel Covid 19 vakalarındaki artıştan dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde bugün Lefkoşa ve Girne’de sokağa çıkmak yasak.

Dün gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kararlar çerçevesinde Girne’de 10 Şubat’a kadar, Lefkoşa’da ise 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Girne ve Lefkoşa ilçelerine, diğer ilçelerden giriş çıkışlar sokağa çıkma yasağı çerçevesinde durduruldu. Polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, matbaacılar, elektrik kurumu, belediyeler, bankalar ve muhasebeciler, sarı basın kartı sahibi basın çalışanları ise hizmetlerinin devam edeceğini belgelemeleri koşuluyla giriş çıkışları sürdürebilecek.

Sokağa çıkma yasağı süresince, acil durumlarda sokağa çıkma izni başvuruları İçişleri Bakanlığı’nın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine yapılabilecek. Polis, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırlarında izin belgesi kontrolü yapıyor.

Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararlar çerçevesinde, gece sokağa çıkma yasağı da revize edildi. Tüm ülkede bugünden itibaren gece saat 20.00 - 5.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu ise tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 29 Ocak gece 20.00’den, 1 Şubat sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında fırın, eczane, market, akaryakıt ihtiyacı olan vatandaşlar ilçe içinde kendilerine yakın yerlerden bu ihtiyaçlarını giderebilecek.

Öte yandan, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde bugün online eğitime geçildi.

TAK