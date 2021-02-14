GİRNE’DE AŞI VE PCR TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan Covid-19 Aşı Programı Ve PCR Testleri Devam Ediyor

BELEDİYE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde (eski Belediye binası) devam eden Covid-19 1.doz ve 65 yaş üzeri aşı uygulamasında belediyemizin Sosyal işler Amirliği personelinin kayıt işlemlerinde ve düzenin sağlanmasında yardımcı olurken, sabah 9.00’da başlayan randevulu çalışma sistemi saat 14.00 de tamamlanırken, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personelleri de aşı uygulamasını gerçekleştirmektir.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yeni liman yolundaki Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evinde ise aynı çalışma sistemi ile kayıtlar yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı personelleri de PCR testlerini büyük bir titizlikte yapmaktadır. Test çalışmaları haftanın her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30 arasında yapılmaktadır.

1 Şubat 2021 tarihinde Sosyal Yaşam Merkezinde başlayan 65 yaş ve üzeri 1.Doz Aşı uygulamasından 1094 kişi yararlandı.

3 Şubat 2021 tarihinde Leymosun Kültür Evinde Başlayan PCR test uygulamasından ise 2977 kişi yararlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu; Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bu önemli çalışmalarda Bakanlık ve Belediye’nin işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti. İşbirliği içerisinde yürütülen bu çalışmalar neticesinde Girne ve çevresinde yaşayan herkesin yararlanması için büyük bir titizlik ve düzen içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Her iki konuda da büyük bir özveri ile çalışan Sağlık Bakanlığı ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personellerine, Belediyemiz Sosyal İşler Amirliği çalışanlarımıza ve yardımcı olan diğer tüm personelimize teşekkür ederim.

Yaklaşık 14 gündür devam eden bu çalışmalardan, düzenden ve randevulu sistemden yararlananların da büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etmek isterim.

Devam etmekte olan Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkımızı daha çok duyarlı olmaya, maske, mesafe ve hijyen koşullarına daha çok dikkat etmeye davet eder herkese sağlıklı günler dilerim.