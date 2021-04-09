Girne’de Gıda Denetimleri Ve Kovid-19 Kontrolleri Sürüyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, genel iş yeri denetimleri kapsamında 30 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, bir iş yeri Kovid önlemleri gereği çalışma saatleri dışında çalıştığı için mühürlenerek para cezası kesildi. İş yeri kapasitesinin üzerinde kişiyi iç mekana alan ve sosyal mesafe kuralların uygulanmasını sağlamayan 2 bet ofis işletmesi de Kovid-19 pandemi önlemleri gereğince para cezasına çarptırıldı. Hijyen koşulları yetersiz bulunan bir işletmenin de faaliyeti durduruldu.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açık Pazarı’ndaki satışların da Kovid-19 pandemi önlemleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Kovid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

SOYEL

Girne Sağlık Şube Amiri Naile Soyel gıda ile ilgili tüm iş yerlerinde yapılan resmi kontrollerde, insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından risk unsurlarının izlendiğini Belediyenin bağımsız bir iradeyle yasal çerçevede ve bilimsel ilkeler ışığında sürdürdüğü resmi kontrollerinde insan sağlığına tehdit oluşturabilecek koşulların tespitinde yasal cezai yaptırımlar uygulandığını vurguladı.

Soyel, “Tüm denetimler raporlanmakta ve kayıt altında tutulmaktadır. Baskın niteliğinde yapılan gece denetimlerini de arttırdığımız son günlerde Covid-19 ile ilgili gerekli tüm önlemlerin alınması; hem halkımızın hem de işyeri çalışanlarının güvenliği açısından önem taşımaktadır” dedi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nisa Güngördü de, pandemi sürecinin yönetiminde büyük sorumluluklar alan yerel yönetimler olarak bu sorumluluğun öneminin bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Pandemi yönetiminde hayati önem arz eden resmi kontrollerin, pandeminin ilk gününden bugüne kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Güngördü, söz konusu kontrollerin, esnaf açısından zorlayıcı gibi görünse de günlük hayatın devamı yanında ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi ve bir kez daha kapanma yaşanmaması için olduğunu hatırlattı

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi için maske, mesafe, hijyen kurallarının her birey tarafından yerine getirilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Güngördü, kurallara uygun çalışmayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edileceğini belirtti.