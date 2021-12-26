Göçmenköy'de kaza!

Bugün saat 21.30 sıralarında, Göçmenköy'de Rauf Denktaş Caddesi boyunca Arda Ali Seyhan (E-16), yönetimindeki HV 622 plakalı araç ile Yzb Tekin Yurdabak Caddesi kavşağına geldiği zaman dikkatsizce Yzb Tekin Yurdabak Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mawahb Mohammed Elgayar (K-19) yönetimindeki JF 589 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden JF 589 plakalı araç yolun sağından kaldırıma çıkarak Modelist isimli giyim mağazasının vitrin camına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan HV 622 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Recep Seyhan (E-18) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Kazada yaralanan JF 589 plakalı araç sürücüsü Mawahb Mohammed Elgayar, Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Ehliyetsiz araç kullanarak kazaya sebebiyet veren HV 622 plakalı araç sürücüsü Arda Ali Seyhan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.