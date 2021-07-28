Gökmen: Duyarsızlık zirve yapmış

Hakan Gökmen isimli vatandaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, KIB-TEK'in Girne Bölge binasında lambaların boşuna yandığını söyledi.

Akşamları ve hafta sonları dahil tüm gece lambaların yandığını söyleyen Gökmen, "İçim yanıyor. Bayram boyunca da lambalar yandı. Hiç bir şey değişmedi. Duyarsızlık zirve yapmış" dedi.

Gökmen'in paylaşımı şu şekilde:

Burası Girne KIBTEK. saat 21.00

Hergün önünden geçiyorum. Akşamları ve hafta sonları dahil tüm gece yanıyor aydınlatmalar lambalar. Sizce çalışıyorlar mı? Devletin memuru evinde de böyle mi yapar. yazık oluyor ülkeye.