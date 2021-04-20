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Gönyeli'de parti yapılan eve polis baskını!

Gönyeli’de parti yapılan bir eve baskın düzenlendi. Baskın sonucu 28 kişi tutuklandı.

20 Nisan 2021 Salı 23:21
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Gönyeli'de parti yapılan eve polis baskını!

Gönyeli’de akşam saatlerinde polisin bir villaya yaptığı baskın sonucunda 28 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin doğum günü partisi düzenlediği ortaya çıktı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan konuyla ilgili verilen detaylar şöyle:

"Bu akşam saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli’de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, bahse konu ikametgahta uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunması üzerine olay yerine gelmesi sağlanan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada ise ev sahibi 27 yaşındaki A.A.O.'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. 

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli
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