Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Ceyhan ÜMİTER 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Yusuf ÖNDEROL 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Savaşay ULUDAĞ 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Çiğdem ÇAĞA 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Kuntay VURANA 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Reşat DEĞİRMENCİ 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Başbakanlık Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Yeşim KUBİLAY 26.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Başbakanlık dairesi Müdürü mevkiine Sn. Bora AKKUŞ 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Sibel NAMİ 26.08.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Sn. Mehmet SEBATLI 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

(BRT/BB)