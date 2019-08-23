Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

23 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Ceyhan ÜMİTER 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Yusuf ÖNDEROL 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Savaşay ULUDAĞ 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Çiğdem ÇAĞA 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Kuntay VURANA 23.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Reşat DEĞİRMENCİ 23.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Başbakanlık Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Yeşim KUBİLAY 26.08.2019 tarihinde bu görevinden alındı.

Başbakanlık dairesi Müdürü mevkiine Sn. Bora AKKUŞ 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Sibel NAMİ 26.08.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alındı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Sn. Mehmet SEBATLI 26.08.2019 tarihinden itibaren atandı.

(BRT/BB)

banner22
Anahtar Kelimeler:
AtamaHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞLAR 2019-08-23 18:36:18

HÜKÜMET KURULDU KURULALI TEK İCRAAT GÖREVDEN ALMA VE GÖREV VERME

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
''Bu yıl eğitime yaklaşık 2 Milyon TL katkı yapılacak''
''Bu yıl eğitime yaklaşık 2 Milyon TL katkı yapılacak''
Bağımsızlık Yolu’ndan Simitli Asgari Ücret Protestosu
Bağımsızlık Yolu’ndan Simitli Asgari Ücret Protestosu
Eyene hükümsüz tutuklu kalacak
Eyene hükümsüz tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim